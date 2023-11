Final Fantasy 7 Rebirth valutato in Sud Corea: menzionati alcol, fumo e corpi femminili

Il Game Rating and Administration Committee of Korea, l'ente coreano che si occupa di assegnare le valutazioni dei videogiochi in Corea, ha da poco depositato il suo giudizio anche per quel che riguarda Final Fantasy 7 Rebirth.

Il verdetto finale dell'ente coreano è stato un 15+ e le motivazioni addotte a sostegno della scelta menzionano, fra le altre cose, che il gioco "non è eccessivamente violento" e che c'è una "limitata esposizione al corpo femminile".

Mentre viene confermato che il gioco è ambientato esattamente dopo la fuga da Midgar, si ribadisce anche che le armi che vengono raffigurate sono "armi e combattimenti di fantasia" come quelli che abbiamo già visto nel precedente capitolo.

Infine, c'è anche un riferimento a "rappresentazioni realistiche indirette e limitate di alcolici e fumo". Questo secondo particolare lascia immediatamente pensare a Cid, che comparirà nel gioco in qualità di ospite, proprio come Vincent Valentine, ossia come personaggio alleato ma non controllabile.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è la seconda parte della trilogia remake che ricrea in HD l'universo della settima fantasia finale, con alcune licenze e alcuni cambiamenti alla trama originale. Questo secondo episodio del remake, noto appunto come Rebirth, ci farà riscoprire lo spirito della serie è previsto uscire in esclusiva temporale su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024.