Final Fantasy 7 Rebirth: le vendite fisiche sono calate del 91% in Giappone

Final Fantasy VII Rebirt sembra stia performando al di sotto delle aspettative in Giappone e nella sua seconda settimana di presenza sul mercato le vendite sono calate del 91% rispetto alla settimana di lancio, fermandosi a quota 24.867 copie vendute sul mercato retail.

Sebbene un simile caso non sia raro sul mercato giapponese per il software retail, c'è da considerare che la prima settimana non è stata particolarmente fruttuosa e ad oggi il gioco ha venduto meno di 300.000 copie, fermandosi a 287.138 unità fisiche.

Il primo gioco in classica questa settimana, Unicorn Overlord di Atlus, ha piazzato 40.000 copie su Nintendo Switch e 8.700 su PS4 (ottavo posto della top 10) numeri anche in questo caso non altissimi ma dovuti ad una prima tiratura limitata, come confermato dal publisher, già al lavoro per rifornire i negozi.

Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo miglior lancio retail PS5 in Giappone dietro a Final Fantasy 16, quest'ultimo ha venduto circa 60.000 copie in più al debutto la scorsa estate ma anche in questo caso i numeri non sembrano essere stati esaltanti in Giappone e ad oggi FF16 è completamente scomparso dalla top 10 di Media Create.

Rebirth è comunque il secondo gioco più venduto della settimana, vedremo come si evolverà la situazione legata alle vendite nel medio/lungo periodo.

