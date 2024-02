Final Fantasy 7 Rebirth: la versione PC potrebbe arrivare prima del previsto

Come ben saprete, si è appena concluso lo State of Play che ha svelato una miriade di novità su Final Fantasy 7 Rebirth, durante il quale abbiamo assistito anche al debutto di un nuovo trailer dell'attesa esclusiva PlayStation 5. Ed è proprio l'emozionante filmato che contiene un dettaglio molto interessante.

Negli istanti finali del trailer, infatti, possiamo notare che nella parte bassa dello schermo viene sottolineato che Final Fantasy 7 Rebirth è un'esclusiva temporale e non arriverà su altre piattaforme prima del 29 maggio 2024. Sia chiaro, questo non significa che allo scadere di questo arco temporale vedremo arrivare il gioco Square Enix anche su PC, ma dal momento che l'accordo con Sony è di soli tre mesi, non possiamo escludere che il porting per PC sia in arrivo entro la fine dell'anno. Insomma, se volete godervi il sequel di Final Fantasy 7 Remake e non avete una PlayStation 5, è molto probabile che non dovrete attendere a lungo.

In attesa di scoprire se e quando potremo giocare il titolo su altre piattaforme, vi ricordiamo che nel corso della serata ha fatto il suo debutto la demo gratis di Final Fantasy 7 Rebirth sul PlayStation Store, la quale include un flashback con protagonisti Cloud o Sephiroth e nei prossimi giorni riceverà un update con una missione giocabile a Junon.