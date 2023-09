Final Fantasy 7 Rebirth: versioni, bonus, prezzi e contenuti della Collector's Edition

Durante lo State of Play del 14 settembre, Square Enix ha annunciato la data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth e al tempo stesso sono stati aperti i preordini del gioco, disponibile presso i principali rivenditori in tre diverse edizioni esclusivamente su PlayStation 5.

Final Fantasy VII Rebirth Standard Edition 79.99 euro

La versione Standard include solamente il gioco completo, tuttavia effettuando il preordine riceverete il bonus digitale Midgar Bangle Mk. II Armor, mentre se possedete i salvataggi di Final Fantasy VII Remake sbloccherete Summon Materia Leviathan, con i salvataggi di Final Fantasy VII Remake Episode Intermission invece si ottiene Summon Materia Ramuh.

Final Fantasy VII Rebirth Deluxe Edition 99.99 euro

In aggiunta ai contenuti citati qui sopra, include un artbook, la mini colonna sonora su CD e la custodia Steelbook in metallo.

Final Fantasy VII Rebirth Collector's Edition 349.99 dollari

Questa edizione non è ancora disponibile in Europa e su Square Enix Store viene riportato unicamente il prezzo in dollari. Include tutti i contenuti della Deluxe Edition (e quindi mini colonna sonora, artbook e custodia Steelbook) in aggiunta a una statua di Sephiroth alta circa 48 centimetri ed i seguenti DLC: Moogle Trio Summoning Materia, Magic Pot Summoning Materia, Accessory Reclaimant Choker, Armor Orchid Bracelet e Armor Midgar Bangle Mk. II (DLC)