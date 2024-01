Final Fantasy 7 Rebirth: il viaggio rapido è davvero una scheggia su PS5

Il profilo giapponese di Final Fantasy ha pubblicato una clip di Final Fantasy VII Rebirth incentrata sul viaggio rapido. Una caratteristica che che sta facendo molto discutere sui social, poiché effettivamente il viaggio veloce... è davvero, molto veloce.

In maniera simile al viaggio rapido di Marvel's Spider-Man 2, anche in Fina Fantasy VII Rebirth lo spostamento tra due zone della mappa richiede solamente una manciata di secondi, idealmente non più di 5 a giudicare dal video. In questo senso la clip è piuttosto chiara, una volta scelta la zona da visitare e dopo aver dato l'ok all'inizio del viaggio rapido, come per magiare ci ritroveremo alle porte della location desiderata in pochissimi secondi.

I commenti sotto il post di X sono tutti incredibilmente positivi e non manca chi si dice realmente stupito di una simile velocità di spostamento in una mappa che si preannuncia comunque piuttosto vasta, come preannunciato dal producer e game director in una serie di interviste.

Final Fantasy 7 Rebirth è un JRPG che punta altissimo, sicuramente ci troviamo di fronte ad un titolo che ha tutte le carte in regola per conquistare i fan della saga e ovviamente di FF7. Final Fantasy 7 Rebirth esce il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.