Final Fantasy 7 Rebirth: il video gameplay esplora la vastità della mappa del mondo

Dalle dichiarazioni del Director Naoki Hamaguchi, sappiamo che la mappa di Final Fantasy 7 Rebirth è stata ricreata in scala 1:1 con l'originale e già questo dato serve a darci un'idea della vastità del mondo di gioco. Se la nostra capacità di immaginazione non bastasse, un nuovo video gameplay dedicato al mondo di gioco sopperirà egregiamente.

A realizzarlo sono i colleghi di Game Informer, che si immergono nelle sconfinate distese in un tipo di esplorazione che dà la sensazione di essere un open world, pur non essendolo in tutto e per tutto. Come sappiamo dalle recenti dichiarazioni del team di sviluppo, infatti, la World Map di Final Fantasy 7 Rebirth è divisa in macro-aree, o regioni, che potremo di volta in volta scoprire.

Resta indubbio che l'estensione di questi scenari all'aperto regala ampie libertà di movimento e si combina a nuovi elementi del gameplay che promettono di tenerci impegnati con una gran mole di contenuti, dai chocobo con abilità legate ai territori in cui si catturano fino alla possibilità di nuotare al comando di Cloud e dei suoi compagni.

Nel video possiamo notare che in game è effettivamente disponibile una world map da consultare, ricca di territori la cui fauna e flora si diversificano. Questo ha una ripercussione sul tipo di nemici che incontreremo, alcuni anche insidiosi, e i collezionabili che si riversano per tutto il territorio, utili per fabbricare oggetti curativi e tanto altro.

Il mondo di gioco, quindi, sarà "open", come lo virgoletta Game Informer, nel senso di vasto, con meraviglie a perdita d'occhio e numerosi punti d'interesse, ma seguirà comunque delle meccaniche di sviluppo legate alla trama di gioco, pur consentendo al giocatore una certa libertà negli spostamenti, per esempio per scoprire e attivare missioni secondarie o tornare in luoghi già visitati in precedenza.