Final Fantasy 7 Rebirth: Vincent Valentine sarà un personaggio giocabile?

Dopo il trailer che ha rivelato la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, e con l'incedere del Tokyo Game Show 2023, crescono le informazioni sul gioco. In un'intervista ai microfoni di Game Informer, Square-Enix si sofferma su quello che sarà il ruolo di Vincent Valentine, rispondendo anche alla fatidica domanda: sarà un personaggio giocabile?

Come spiegato dal Direttore Creativo del progetto, Tetsuya Nomura, Vincent Valentine in Final Fantasy 7 Rebirth ricoprirà un ruolo di ospite in battaglia, alla stregua di quello che possedeva Red XIII in Final Fantasy 7 Remake.

Questo significa che potremo disturbare il suo sonno e avere Vincent tra le fila dei nostri combattimenti, ma non potremo impartirgli istruzioni, né impersonarlo direttamente. In sostanza, Vincent non sarà un personaggio giocabile in senso stretto.

Nomura ha spiegato che nel gioco originale il guerriero dall'aria ombrosa si unisce al gruppo nella fasi più avanzate della storia, lasciando presagire che - come nel caso di Red XIII in Final Fantasy 7 Remake - potrebbe diventare giocabile nel prossimo capitolo, ossia nella terza parte del remake. Al momento, naturalmente, non c'è niente di confermato da questo punto di vista.

Dovremo quindi accontentarci di avere Vincent con noi, lasciandolo libero di agire e di aiutarci secondo i propri metodi. Nel frattempo, chissà che non arrivi qualche ulteriore info su di lui, o su altri personaggi, durante l'evento dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth al TGS 2023.