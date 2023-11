Final Fantasy 7 Rebirth: volete che certi personaggi muoiano? Non chiedetelo al writer!

C'è molta curiosità di scoprire come verrà gestita la seconda parte del remake di Final Fantasy VII, in particolare quali sorprese riserverà 'quel momento' in Final Fantasy 7 Rebirth. Pare però che molti fan stiano chiedendo la morte o l'uscita di scena dei personaggi che non gradiscono, tempestando di richieste il writer del gioco.

Stufo dei continui messaggi ricevuti Kazushige Nojima, writer di Final Fantasy VII Remake e Rebirth così come di Final Fantasy VIII, Final Fantasy X-2 e Final Fantasy VII Advent Children in passato, ha preso parola su Twitter/X per chiedere ai follower di smetterla immediatamente con simili richieste, pena il blocco.

"Scrivo con amore ogni personaggio. Siete liberi di avere le vostre opinioni e pensieri, ma per favore finitela di mandarmi messaggi dicendomi di eliminare determinati personaggi o addirittura farli morire. Non voglio bloccare la maggior parte di voi, così come non voglio rendere privato il mio account", ha tuonato l'autore nella speranza così di non ricevere più questo tipo di richieste da parte dei fan.

Insomma, se c'è un personaggio che proprio non vi piace e che non vorreste vedere più nel corso delle prossimi capitoli di Final Fantasy VII Remake, non potete fare altro che accettare quanto deciso dagli sceneggiatori di Square Enix, oppure sperare in qualche clamoroso colpo di scena che soddisfi le vostre speranze.

Nel frattempo Final Fantasy 7 Rebirth è stato valutato in Corea del Sud, con il rating che cita la presenza di contenuti come fumo, alcool e "limitate esposizioni al corpo femminile".