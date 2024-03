Final Fantasy 7 Rebirth vs Final Fantasy 16: derby in casa Square Enix, quale preferisci?

Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI: due kolossal appartenenti alla stessa storica serie targata Square Enix, eppure tanto differenti tra loro per stile, impostazione ed ambizioni.

I due Action/RPG sono gli ultimi esponenti principali di Final Fantasy fin qui pubblicati, e che hanno fatto parlare a lungo gli appassionati per via della loro caratterizzazione. Pubblicato nel giugno del 2023, Final Fantasy XVI si è rivelato uno dei capitoli più discussi e controversi di tutto il franchise: la sua impostazione molto più votata all'azione a discapito della componente ruolistica messa largamente in disparte non ha accolto i favori di diversi fan della serie, rimasti poco convinti dalla direzione ludica intrapresa dal team di Naoki Yoshida con il sedicesimo episodio, che lascia poco spazio anche all'esplorazione nonostante la presenza di mappe semi-aperte in cui muoversi con maggior libertà. Al tempo stesso, però, la componente Action dell'opera si è dimostrata non solo frenetica, ma anche solida e ricca di possibilità una volta padroneggiato a fondo il sistema di combattimento e ottenuti i poteri degli Eikon, mentre la caratterizzazione di personaggi e narrativa è stato uno degli aspetti più apprezzati anche da coloro che non ne hanno particolarmente apprezzato il gameplay. The Rising Tide sarà l'ultimo DLC di Final Fantasy 16, chiundendo così con l'ultimo tassello mancante la storia di Clive Rosfield e dei suoi compagni.

Final Fantasy VII Rebirth è stato invece creato con una filosofia ben diversa. Seguito di Final Fantasy VII Remake, il secondo atto riprende quanto visto nel predecessore ponendosi dunque come un ibrido tra il passato e il presente, mescolando tra loro la classica impostazione basata sull'Active Time Battle con l'azione libera e frenetica dei tempi moderni. Questo specifico stile viene visto da molti come il giusto punto d'incontro tra la modernità e la tradizione, non sacrificando la componente RPG ma al tempo stesso dando risalto anche alla parte Action. Nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth del resto lo abbiamo evidenziato: l'opera prodotta da Yoshinori Kitase è eccezionale grazie soprattutto al suo gameplay ed alla ricchezza dei suoi contenuti (valanga di minigiochi inclusi). Di contro, però, la storia mostra il fianco ad alcune perplessità legate soprattutto ai cambiamenti effettuati alla trama dell'originale Final Fantasy VII del 1997, concentrati in particolare nella fase conclusiva dell'avventura e che potrebbero non incontrare i favori dei fan di lunga data di Cloud Strife e dei suoi amici.

Tra punti d'incontro e differenze, Final Fantasy VII Rebirth e Final Fantasy XVI hanno offerto un modo diverso d'intendere il leggendario brand. Ma voi quale direzione preferite? Fatecelo sapere tra i commenti!