Final Fantasy 7 Rebirth vs Final Fantasy 7 Remake: quale delle due parti ti piace di più?

La seconda parte del remake di Final Fantasy VII è diventata realtà: Final Fantasy 7 Rebirth è diventato il secondo miglior lancio PS5 retail in Giappone ed ha conquistato i favori della critica internazionale, che lo ritiene il miglior successore possibile per Final Fantasy VII Remake.

Adesso all'appello manca soltanto Final Fantasy 7 Remake Parte 3 forse in uscita nel 2028, ma intanto i fan possono già godersi una buona fetta del viaggio di Cloud Strife e dei suoi compagni grazie alle due parti già disponibili, che si presentano tra l'altro con un'impostazione ben diversa tra loro pur condividendo lo stesso gameplay.

Pubblicato per la prima volta nell'aprile del 2020, Final Fantasy VII Remake si è incentrato sulla prima parte della storia di Final Fantasy VII ambientata a Midgar, per l'occasione molto più arricchita sul piano narrativo e contenutistico rispetto a quanto visto nel classico PlayStation del 1997. Al netto di alcuni controversi cambiamenti alla trama originale, l'opera Square Enix ha approfondito ancora di più il background dei personaggi mostrandoci la città di Midgar al massimo della sua forma in ogni sua location più iconica. Il combat system offerto ai giocatori, inoltre, mescola l'ATB del passato con l'approccio Action/RPG contemporaneo dando vita a battaglie profonde e spettacolari. Di contro, una forte linearità delle mappe e un level design non sempre convincente hanno fatto storcere il naso a più di un appassionato.

Final Fantasy VII Rebirth si pone invece come un'evoluzione del suo predecessore grazie alla svolta open map, con scenari molto più ampi da esplorare e pieni di attività collaterali e sorprese da scoprire. Il sistema di combattimento è lo stesso del gioco precedente ma ulteriormente perfezionato con nuove feature e più personaggi giocabili, ed anche in termini di contenuti il titolo Square Enix si presenta ricchissimo grazie anche alla presenza di diverse decine di minigiochi con cui intrattenersi. Con una longevità di tutto rispetto, inoltre, Final Fantasy VII Rebirth tiene compagnia agli appassionati davvero a lungo, pronti a perdersi nelle meraviglie di uno dei migliori Final Fantasy degli ultimi anni.

Quale dei due giochi preferite? Ditecelo nei commenti!