Final Fantasy 7 Rebirth vs Like A Dragon Infinite Wealth: sfida a colpi di Segway!

Siamo ancora nei primi mesi del 2024, ma Final Fantasy VII Rebirth e Like A Dragon Infinite Wealth si sono già dimostrati tra i migliori giochi pubblicati quest'anno. E i due giochi di ruolo possono essere messi a confronto per un dettaglio molto particolare: la presenza del Segway.

Il curioso mezzo di trasporto a due ruote, un poco alla volta sempre più diffuso a livello globale, è infatti presente sia nell'opera Square Enix che nella produzione SEGA permettendo così ai giocatori di spostarsi attraverso gli scenari a bordo del veicolo. Ma in quale dei due giochi il Segway è meglio rappresentato? L'improbabile confronto viene messo in scena da Game Informer attraverso un approfondimento video che mostra come viene impiegato in Final Fantasy VII Rebirth e in Like A Dragon Infinite Wealth.

Ebbene, dall'approfondimento di Game Informer emerge che è proprio nel titolo sviluppato da Ryu Ga Gokotu Studio che il Segway regala maggiori soddisfazioni, in quanto offre molte più opportunità di azione e movimento rispetto a quanto accade invece nella seconda parte del remake di Final Fantasy VII, dove il mezzo di trasporto è invece più limitato e, di conseguenza, meno divertente da utilizzare. Nella nostra recensione di Like A Dragon Infinite Wealth abbiamo descritto l'ultimo episodio di Yakuza come uno dei più folli del franchise, e di certo anche l'impiego del Segway ha dato il suo piccolo contributo in tale ottica.

Avete saputo invece che i dischi di Final Fantasy 7 Rebirth sono stati stampati in maniera errata in Giappone?