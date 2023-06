Final Fantasy 7, Rebirth vs originale: scene iconiche a confronto!

Il Summer Game Fest 2023 si è concluso con il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth e la conferma che l'attesa opera Square Enix sbarcherà su PlayStation 5 a inizio 2024. Il filmato ci ha dato anche un assaggio di alcuni momenti chiave del gioco originale presenti anche nella seconda parte del Remake.

Oltre a sequenze narrative ed un assaggio del gameplay, nel trailer di Final Fantasy VII Rebirth è possibile riconoscere momenti quali l'arrivo di Cloud alla fattoria dei Chocobo, l'introduzione di Elena ed il planetario in cima all'osservatorio di Cosmo Canyon. Per mettere ancora più in risalto le differenze e l'evoluzione grafica, un breve video su Tiktok mette a confronto queste sequenze viste nel trailer con gli stessi momenti così come compaiono nel Final Fantasy VII originale del 1997.

Final Fantasy VII Rebirth seguirà il nuovo corso già intrapreso con Final Fantasy VII Remake, ma promette anche di riproporre tutti i momenti più simbolici del capolavoro originale in modo così da essere fresco ed interessante non solo per i neofiti, ma anche per i fan di lungo corso della serie. E' stato inoltre confermato che Final Fantasy 7 Rebirth verrà pubblicato su due dischi, segno di come il secondo atto del rifacimento si prospetta molto più ricco e corposo rispetto alla prima parte.