Final Fantasy 7 Rebirth x Porsche: il cortometraggio 'mette il turbo' al kolossal JRPG

"Tutte le strade portano a Midgar", verrebbe da esclamare ammirando il nuovo cortometraggio realizzato da Square Enix in collaborazione con Porsche AG per celebrare il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5.

Il filmato 'Driven by Dreams' materializza la visione di Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase per trasformarla in due iconiche Porsche 911. È lo stesso Kitase a ricordare, d'altronde, che "quando iniziammo lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth, esattamente come per l'originario FF7, avevamo un sogno, ossia quello di creare un qualcosa che sarebbe stato preso a esempio dalle future generazioni di sviluppatori di videogiochi. Per noi sognare significa superare molte sfide, ma anche avere l'opportunità di creare nuove possibilità. Così come i nostri amici di Porsche, non vediamo davvero l'ora di reinventarci e di sfidare le norme prestabilite".

Alle parole pronunciate dal Producer di FF7 Rebirth si sommano poi le dichiarazioni rese dal Director Naoki Hamaguchi e da Nomura, con delle riflessioni sull'eredità di Final Fantasy VII e sulla libertà restituita dal sogno di un GDR innovativo da realizzare "senza seguire alcuna strada già battuta".

In virtù di questa partnership, il Porsche Experience Center di Los Angeles ha appena aggiunto una speciale Porsche 911 con una livrea a tema FINAL FANTASY VII REBIRTH al suo parco macchine. Alcuni dei doppiatori del gioco come Briana White (Aerith), Caleb Pierce (Zack), Suzie Yeung (Yuffie) e Max Mittlemen (Red XIII) hanno potuto portare la Porsche 911 personalizzata a fare un emozionante giro sulla pista di prova. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.