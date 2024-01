Final Fantasy 7 Rebirth x Sony: poteva mai mancare la TV Bravia XR a tema?

A dispetto dell'amore sbocciato tra Square Enix e Microsoft, il publisher e sviluppatore giapponese cementa la propria collaborazione con Sony lanciando un'iniziativa promozionale che coinvolge Final Fantasy 7 Rebirth e la nuova linea di smart TV Bravia XR.

La rinnovata alleanza tra il colosso tecnologico giapponese e Square Enix farà da sfondo al lancio della nuova gamma di Bravia XR come 'TV ufficiale per vivere l'esperienza di gioco definitiva' di Final Fantasy 7 Rebirth, l'attesissimo GDR in arrivo su PlayStation 5.

Gli emuli di Cloud che si doteranno della nuova smart TV della linea Sony Bravia XR, d'altronde, avranno l'opportunità di tuffarsi appieno nelle atmosfere del kolossal ruolistico di Square Enix attraverso il Cognitive Processor che promette di restituire a schermo delle immagini e dei suoi ancora più immersivi, e questo per tacere delle tante impostazioni customizzabili dal Game Menu integrato nella TV per abilitare il VRR, ridurre il motion blur, 'equalizzare' i livelli di nero e sfruttare la tecnologia XR Clear Image.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra intervista esclusiva agli sviluppatori di Final Fantasy 7 Rebirth, perfetto per ingannare l'attesa in vista del lancio dell'esclusiva PS5 previsto per il 29 febbraio.