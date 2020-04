Final Fantasy 7 Remake: 2.3 milioni di giocatori in tre giorni

Square Enix non ha ancora diffuso o commentato i dati di vendita di Final Fantasy VII Remake tuttavia tramite il servizio GamStat possiamo farci una prima idea sul buon successo riscosso dal gioco.

Secondo quanto riportato, Final Fantasy VII Remake sarebbe stato associato a 2.3 milioni di account PSN nei primi tre giorni di presenza sul mercato, tuttavia le statistiche di GamStat non tengono in considerazione eventuali account condivisi e giochi avviati offline, quindi la cifra riportata potrebbe in realtà essere molto più alta.

FF7 Remake ha venduto 700.000 copie al lancio in Giappone, numeri inferiori a quelli di Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, sempre pubblicato da Square Enix. Bisogna tenere conto che i dati di vendita diffusi da Famitsu non prendono in esame i download digitali, i quali potrebbero essere più alti del solito a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto il Giappone a chiudere alcune zone di grandi metropoli come Tokyo e Osaka.

Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Square Enix ma non c'è dubbio che l'attesa generata da Final Fantasy VII Remake in questi anni sia stata ampiamente ripagata per quanto riguarda il successo di pubblico e critica.