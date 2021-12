Final Fantasy 7 Remake Parte 2: novità in arrivo nel 2022? Kitase anticipa qualcosa...

Come di consueto a fine anno, testate giapponesi come Famitsu e 4Gamer stanno raccogliendo i messaggi di auguri dei protagonisti dell'industria giapponese dei videogiochi, tra questi anche Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake.

Parlando a Famitsu, Kitase sottolinea come l'argomento chiave del 2022 sarà il trentacinquesimo anniversario della serie Final Fantasy e a tal proposito potrebbero esserci novità in arrivo, al momento sappiamo che Final Fantasy 16 verrà svelato in primavera, come confermato nei giorni scorsi.

Ma c'è di più perchè sulle pagine di 4Gamer lo stesso Yoshinori Kitase si sbilancia: "il mondo di Final Fantasy VII, che abbiamo riportato in vita con il remake, continuerà ad espandersi nel 2022. Spero che vi stiate godendo anche Final Fantasy VII The First Soldier."

Sembrano esserci quindi novità in arrivo anche sul fronte Final Fantasy VII e se l'uscita di Final Fantasy 7 Remake nel 2022 appare pura utopia, più probabile è invece il reveal della seconda parte del progetto, insieme magari all'annuncio di nuovi giochi ambientati nello stesso universo, come il già citato Battle Royale mobile Final Fantasy VII The First Soldier, disponibile su iPhone, iPad e dispositivi Android.

E' difficile capire cosa stia bollendo in pentola per quanto riguarda la seconda parte del remake di Final Fantasy 7, è certo però che la community non vede l'ora di saperne di più.