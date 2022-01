Final Fantasy 7 Remake Parte 2: novità in arrivo quest'anno? Forse...

Yoshinori Kitase è intervenuto nella trasmissione Final Fantasy VII The First Soldier Official Live Stream #1 Final Fantasy VII 25th Anniversary Celebration trasmessa oggi per festeggiare il venticinquesimo anniversario di FF7, e potrebbero esserci interessanti novità in vista...

"Per quanto riguarda quello che state aspettando su Final Fantasy VII Remake, penso che potremo condividere qualcosa di più quest'anno... forse", queste le parole di Yoshinori Kitase, riprese poi da Nomura che ha invitato il collega "ad essere più chiaro in merito".

A concludere il siparietto è proprio Kitase: "d'accordo, adesso che i festeggiamenti per i 25 anni di Final Fantasy VII sono iniziati, posso dire che mi piacerebbe che l'entusiasmo per FF7 durasse ancora a lungo, quindi spero di poter condividere qualcosa di più quest'anno, non vedo l'ora, ma non posso dirvi altro per il momento."

Final Fantasy VII Remake è stato pubblicato ad aprile 2020 su PS4 mentre nel 2021 è stata la volta di Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 e PC. Lo sviluppo della parte. attualmente in corso con Naoki Hamaguchi alla guida del progetto, tuttavia non c'è una tempistica ben definita per la possibile uscita anche se in molti sperano di poter vedere Final Fantasy VII Remake Parte 2 almeno nel 2023.