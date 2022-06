Final Fantasy 7 Remake Parte 2 verrà annunciato il 17 giugno? Pochi indizi al momento

Lo sappiamo, sin da quando Square Enix ha annunciato l'evento per i 25 anni di Final Fantasy 7 state pensando ad una cosa sola: Final Fantasy VII Remake Parte 2. Ma la seconda parte del gioco ci sarà davvero durante lo showcase del 17 giugno oppure no?

E' una bella domanda ma rispondere al momento è difficile considerando che dai "soliti" insider internazionali e dalle fonti giapponesi solitamente legate alla serie non è al momento trapelato assolutamente nulla riguardo un possibile annuncio di Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Non è automatico che Final Fantasy VII Remake Parte 2 venga annunciato venerdì e del resto il mini evento organizzato da Square Enix per i 25 anni di FF7 potrebbe vedere altri annunci, come ad esempio la data di uscita di Final Fantasy 7 Ever Crisis, raccolta per smartphone e tablet che include Final Fantasy VII e le esperienze collegate Before Crisis, Crisis Core, Advent Children e Dirge of Cerberus.

Quello di Final Fantasy 7 è da anni un vero e proprio universo parallelo alla serie principale e potrebbe estendersi anche ad altri media, gli annunci potrebbero riguardare anche film, anime, fumetti e serie TV, oltre a nuovi prodotti di merchandising presto in arrivo.

La speranza, ovviamente, resta quella di assistere al reveal di Final Fantasy VII Remake Parte 2 e del resto anche prima dell'annuncio di Kingdom Hearts 4 non era trapelato nulla, rendendo l'annuncio una vera e propria sorpresa per i giocatori.