Final Fantasy 7 Remake: il 2023 sarà 'pieno di novità e sorprese', per Yoshinori Kitase

Tra gli sviluppatori giapponesi proiettati al 2023 con FF7 Rebirth, Exoprimal e Dragon's Dogma 2 troviamo anche Yoshinori Kitase: nel suo messaggio di auguri condiviso sulle pagine di Famitsu, il produttore esecutivo di Final Fantasy 7 Remake ha preannunciato l'arrivo di tante sorprese per tutti gli emuli di Cloud.

L'esponente di Square Enix ha colto l'occasione offertagli dai giornalisti di Famitsu per rivolgersi a tutti i fan di Final Fantasy e riferire che "nel 2023 la parola chiave del mio lavoro sarà 'VII', e lo rimarrà per molti anni a venire".

A giudicare dalle indicazioni di Kitase, quindi, nel corso del prossimo anno verranno condivise tante novità riguardanti Final Fantasy 7 Remake. Il produttore giapponese, d'altronde, è impegnato da mesi in una campagna promozionale per celebrare i 25 anni di Final Fantasy 7. Delle sette iniziative promosse sui social da Kitase, ad oggi ne sono state lanciate 'solo' tre, ovvero una campagna su Twitter con un post per il compleanno di Cloud, un messaggio per il lancio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion e l'uscita di un simpatico cuscino peluche a forma di Buster Sword.

Tra le finestre comunicative che Kitase aprirà nel 2023 dovrebbero esserci anche degli importanti aggiornamenti su Final Fantasy 7 Rebirth, o almeno è questa la speranza coltivata dai tanti appassionati della saga GDR di Square Enix che attendono con impazienza l'uscita della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 5.