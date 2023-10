Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si chiamerà Reborn? Lo dice un dubbio rumor

Anche se i fari sono tutti puntati su Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix lo aveva già detto tempo fa: i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sono già iniziati in quanto la compagnia tratta i tre giochi come progetti a sé stanti. E secondo un nuovo rumor lo sviluppo sarebbe già a buon punto.

Il fatto, però, è che la voce di corridoio arriva da Reddit e, precisamente, da un utente con un nickname piuttosto particolare ("Spezhasatinypenus"): la probabilitàdi un rumor totalmente infondato è dunque molto concreto, rendendo quindi indispensabile prendere con le pinze le informazioni emerse.

Nello specifico, la terza parte del remake di Final Fantasy VII dovrebbe intitolarsi Reborn, seguendo così la scia degli altri nomi utilizzati per le prime due parti. In aggiunta, rivela l'insider su Reddit, il progetto sarebbe già in pre-produzione ed i suoi scenari già completati. Lo sviluppo di Rebirth sarebbe invece ormai quasi concluso, con gli sviluppatori impegnati a rifinire gli ultimi dettagli in vista del lancio della Parte 2 su PlayStation 5 il prossimo 29 febbraio 2024: ciò avrebbe dunque consentito a buona parte del team di poter subito concentrare i propri sforzi su Final Fantasy VII Reborn.

Anche la colonna sonora del terzo atto del remake sarebbe già pronta, con più versioni registrate della celebre One Winged Angel che lasciano dunque intendere un suo multiplo utilizzo nel corso dell'avventura. Infine, Square Enix avrebbe fissato la finestra di lancio indicativamente per l'ultimo trimestre del 2025, poco meno di due anni dopo l'uscita di Rebirth.

A voler sentire questa presunta gola profonda, i lavori sarebbero già in fase avanzata su più aspetti, e questo nonostante manchi ancora qualche mese all'esordio dell'attesa Parte 2. Poco credibile? Se non altro per quanto riguarda le certezze sappiamo che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si ricollegherà al film Advent Children, come rivelato da Tetsuya Nomura nel corso di un'intervista.