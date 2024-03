Final Fantasy 7 Remake Parte 3: gli elementi chiave già a buon punto, dice il director

I fan si stanno godendo Final Fantasy VII Rebirth, ma intanto già si pensa al futuro Final Fantasy VII Remake Parte 3, già in lavorazione presso Square Enix. E sebbene sia ancora troppo presto per parlarne, sembra che gli elementi chiave della terza e ultima parte del remake di Final Fantasy VII siano a buon punto.

A confermarlo nel corso di un'intervista con il Washington Post è il co-director Naoki Hamaguchi, sottolineando che la costruzione del mondo di gioco è già stata completata con Final Fantasy VII Rebirth e di conseguenza molti degli aspetti base del prossimo gioco già si stanno concretizzando. Questo comunque non significa affatto che lo sviluppo della prossima parte sia già in fase avanzata, in quanto c'è ancora moltissimo lavoro da portare avanti.

In particolare uno degli obiettivi principali del team sarà adattare il mondo di gioco alla Highwind, la celebre aeronave vista nell'originale Final Fantasy VII e prevista per Final Fantasy VII Remake Parte 3. Considerato che rendere esplorabile il mondo di Final Fantasy VII Rebirth è stato per Hamaguchi uno degli aspetti più importanti dell'opera, con l'arrivo dell'aeronave il co-director intende "replicare quello stesso impatto per ciò che probabilmente i giocatori si aspettano come esperienza dall'esplorare il mondo di gioco a bordo dell'Highwind". Si ipotizza comunque che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 possa uscire nel 2028, con Square Enix intanto già al lavoro sulla sceneggiatura.

A tal proposito negli scorsi mesi il co-director Tetsuya Nomura ha dichiarato che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si ricollegherà ad Advent Children, il film ambientato due anni dopo gli eventi dell'originale Final Fantasy VII.