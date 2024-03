Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà esclusiva PlayStation? Sony chiarisce

Alle dichiarazioni di Kitase sull'esclusiva PS5 di Final Fantasy 7 Rebirth si aggiungono gli importanti chiarimenti di Christian Svensson, dirigente SIE, sulle piattaforme di destinazione di Final Fantasy 7 Remake Parte 3 e il possibile approdo in multipiattaforma della trilogia attualizzata di FF7.

Nel corso dell'intervista concessa ai giornalisti del Washington Post, il dirigente responsabile delle collaborazioni di Sony Interactive Entertainment con le seconde e terze parti esordisce nel suo discorso ricordando il legame indissolubile tra Final Fantasy 7 e le piattaforme PlayStation: "All'epoca Sony aveva pochi franchise propri e, per trovare il suo posto in un settore molto competitivo come quello dei videogiochi, ha docuto conquistare i cuori e le menti dei principali produttori third party, come Square Enix. Questa attenzione per le terze parti è radicata in SIE, fa parte del nostro DNA e si collega direttamente a quanto fatto insieme agli sviluppatori dei Remake di Final Fantasy 7".

Secondo Svennson, quindi, l'esclusività di FF7 Remake e Rebirth su PlayStation rappresenta il capisaldo della strategia portata avanti da Sony, di conseguenza anche il prossimo capitolo della trilogia attualizzata di Final Fantasy 7 sarà proposto solo ed esclusivamente su console PlayStation: "Final Fantasy è uno dei pilastri principali dei franchise PlayStation. Square Enix è uno degli attori third party migliori del settore, sa spingere sempre più in alto l'asticella dei fan e sa perfettamente cosa si può fare con l'hardware PlayStation".

A chi ci segue, ricordiamo che Square Enix ha già iniziato a scrivere la sceneggiatura di FF7 Remake Parte 3.