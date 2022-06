Final Fantasy 7 Remake Parte 3: i lavori sono iniziati, i tre giochi sono indipendenti?

Tetsuya Nomura ha pubblicato un messaggio per la community sui profili social di Final Fantasy, il direttore creativo della serie svela come attualmente siano ben quattro i giochi di Final Fantasy VII in fase di sviluppo e tra questi c'è anche la terza parte del remake.

Nomura fa sapere che "attualmente ci sono quattro progetti a tema Final Fantasy VII in sviluppo in contemporanea. Ognuno di questi ha una genesi diversa e separata ma i giochi sono tutti collegati tra loro e appartengono allo stesso universo con gli stessi personaggi di Final Fantasy 7. Il mio lavoro è assicurarmi che tutto proceda per il meglio e che i progetti in questione non tradiscano lo spirito di Final Fantasy VII."

Arrivano poi altri passaggi interessanti, ad esempio Nomura svela che "Rebirth è stato progetto affinché possa essere giocato anche da coloro che non conoscono il gioco originale. Cloud e gli altri intraprendono un viaggio del tutto nuovo e questo si trasformerà in un'esperienza fresca per tutti. Prossimamente vi diremo perché abbiamo chiamato il primo gioco Remake e il secondo Rebirth... e spero di poter svelare presto come si chiamerà il terzo episodio e dove vi porterà."

A proposito del terzo episodio, viene reso noto come lo sviluppo di Final Fantasy VII Rebirth proceda a passo spedito e "in effetti sono iniziati alcuni lavori sul terzo gioco" sottolinea Nomura, senza però rivelare altri dettagli in merito.

Final Fantasy VII Remake è una trilogia ma dalle parole di Nomura sembra che i tre giochi non siano direttamente collegati tra loro, pur appartenendo allo stesso universo, proponendo così tre esperienze a se stanti giocabili anche senza conoscere gli avvenimenti accaduti in precedenza, ipotesi questa già ventilata in passato quando si parlava di "una serie divisa in più parti, ognuna capace di garantire esperienze uniche."