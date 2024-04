Final Fantasy 7 Remake Parte 3, Nobuo Uematsu comporrà la main theme? 'Sarebbe un onore'

Final Fantasy VII Rebirth è diventato realtà soltanto lo scorso 29 febbraio, ma intanto Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sta già prendendo forma nei suoi elementi chiave. E potrebbero esserci gradite novità anche in merito alla colonna sonora della futura terza parte del remake di Final Fantasy VII.

Sembra infatti che l'iconico compositore Nobuo Uematsu si occuperò della main theme di Final Fantasy VII Remake Parte 3, dopo aver già realizzato Hollow per la prima parte del progetto e No Promises to Keep per Rebirth. L'ipotesi è emersa nel corso di una conversazione avuta dallo stesso Uematsu con il creative director Tetsuya Nomura e il writer Kazushige Nojima, pubblicata sul canale ufficiale Square Enix Music Channel.

I tre hanno anzitutto raccontato come No Promises to Keep ha preso vita, con Nomura che ha infine chiesto a Uematsu di tornare anche per la Parte 3. "Siccome hai lavorato ai primi due giochi della serie, penso sia ragionevole che tu ritorni anche per il terzo. Non che sia già ufficiale, ma mi piace pensare che ci sarai anche per la terza parte: ci sarai, vero?", ha scherzato Nomura suscitando i sorrisi del compositore, che dopo un ennesimo sollecito si è limitato a dire che per lui "sarebbe un onore". Uematsu ha in ogni caso specificato che "prima di tutto mi prenderò comunque una vacanza".

E' già stato confermato che Nobuo Uematsu non si occuperà della OST dei futuri Final Fantasy, con l'artista che si limiterà d'ora in avanti alla creazione soltanto di eventuali main theme come già fatto per le prime due parti del remake di Final Fantasy VII. Ma nonostante gli scherzi e la mancanza di ufficialità definitiva, tutto lascia pensare che ancora una volta sarà Uematsu a comporre il tema principale anche di Final Fantasy VII Remake Parte 3 regalando altre grandi emozioni ai fan.

