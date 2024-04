Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è in produzione, Nomura impaziente di 'finire la maratona'

Nel mentre Nobuo Uematsu si dice onorato all'idea di comporre la main theme di Final Fantasy 7 Remake Parte 3, Tetsuya Nomura si dichiara impaziente di portare a termine la trilogia con cui Square-Enix sta dando nuovo lustro ad uno dei suoi JRPG più amati di sempre.

Il primo aprile, tre figure chiave per lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake, inclusi il direttore creativo Tetsuya Nomura, lo sceneggiatore Kazushige Nojima e il compositore Nobuo Uematsu, hanno tenuto una conversazione speciale sul canale YouTube di Square Enix Music. Durante il discorso, Uematsu si rivolge a Nomura, affermando: "Deve essere mentalmente faticoso, cercare di ricreare qualcosa che hai messo a punto decenni fa, ma con la tecnologia più recente e per un'intera nuova generazione". Al che il director ha risposto: "Anni fa, in fase di progettazione, sapevo che tipo di impegno avrebbe richiesto un progetto come questo".

Nomura si è quindi dichiarato impaziente di concludere il viaggio reimmaginato di Cloud e Sephiroth. "Personalmente, voglio finire questa maratona di progetti", spiega lo sviluppatore prima di rivolgersi nuovamente a Uematsu chiedendogli di tornare anche per la terza parte del remake. Visibilmente sollevato dalla risposta positiva del compostire, Nomura poi rivela: "Nojima e io ci stiamo lavorando duramente. Siamo già partiti". Nomura chiede quindi a Uematsu se sia pronto ad affrontare la sfida di lavorare sulla Parte 3 e come intende superare le canzoni che ha già composto per Remake e Rebirth. Al che il compositore dice: "Per cominciare, mi prenderò una vacanza".

