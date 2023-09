Final Fantasy 7 Remake Parte 3 si ricollegherà con il film Advent Children, dice Nomura

Dopo aver ricevuto un assaggio di Final Fantasy 7 Rebirth con una serie di nuove immagini del gioco, Square-Enix ci anticipa tramite le parole di Tetsuya Nomura alcune anticipazioni sul terzo ed ultimo capitolo dell'opera di rifacimento dello storico JRPG risalente al 1997.

Nel corso di un'intervista concessa al The Guardian, il director Nomura ha anticipato che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 (il nome ufficiale non è ancora noto) si ricollegherà ad Advent Children, film ambientato due anni dopo la conclusione delle vicende dell'originale JRPG (qui trovate la nostra Recensione di Final Fantasy 7 Advent Children).

Dopo aver diretto il film in CG, Nomura ha cominciato a provare un particolare senso di vicinanza nei confronti dell'universo di Cloud Strife. Queste le sue riflessioni pensando all'inizio dei lavori sul remake: "Anche prima che annunciassimo il progetto del remake – prima ancora che iniziassimo a pensarci ufficialmente – c'erano molte persone che chiedevano un remake di Final Fantasy 7. Quindi ho pensato: 'Beh, se avessimo intenzione di farlo, come mi approccerei a un remake? Che aspetto avrebbe?'", ha esordito l'autore nipponico.

Per Nomura era chiaro che un semplice remake 1:1 non avrebbe reso giustizia allo storico JRPG, specialmente considerando la qualità dei rifacimenti arrivati sul mercato negli ultimi anni. "C'era una serie di giochi rifatti di successo là fuori e, notando come sono stati realizzati, mi sono reso conto che se avessimo soltanto realizzato una versione migliore del gioco originale... Probabilmente il progetto non sarebbe stato di questa scala e probabilmente non avrebbe funzionato. Per suscitare l'interesse delle persone e dare ai giocatori la motivazione di giocarci di nuovo, avevamo bisogno di cambiare Final Fantasy 7 e aggiungere nuovi elementi... Per rendere un remake quello che dovrebbe essere, anziché attenersi semplicemente all'originale".

Infine, sebbene non sveli nulla su eventuali cambiamenti della storia, né di Rebirth né del terzo capitolo, Nomura rivela che i fan di Advent Children rimarranno felicemente sorpresi: "Se giocherete fino alla fine, si collegherà ad Advent Children, quindi non dovete preoccuparvi di questo".