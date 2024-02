Final Fantasy 7 Remake Parte 3: Square Enix ha iniziato a scrivere la sceneggiatura

Lo YouTuber e giornalista francese Julien Chièze ha intervistato Naoki Hamaguchi (Game Director di Final Fantasy VII Rebirth), il quale ha confermato che Square Enix è già al lavoro sulla terza parte del progetto Final Fantasy VII Remake e ci sono stati piccoli sviluppi negli ultimi tempi.

Nello specifico Hamaguchi fa sapere che il team ha iniziato a scrivere la sceneggiatura di Final Fantasy VII Remake Parte 3, titolo che attualmente si trova in uno stato simile a quello di Rebirth ai tempi dell'uscita di FF7 Remake nel 2020.

"Non posso dirvi nulla di preciso ma posso dirvi che abbiamo scritto parte della sceneggiatura e siamo al lavoro per definire alcuni scenari futuri. Quando eravamo arrivati alla fine dello sviluppo di Final Fantasy VII Remake abbiamo iniziato a definire la sceneggiatura di Rebirth e oggi siamo più o meno nella stessa situazione."

Stando così le cose, potrebbe avversarsi la nostra profezia di vedere uscire Final Fantasy VII Remake Parte 3 su PlayStation 6, ammesso e non concesso che il gioco richieda quattro anni di sviluppo si potrebbe pensare ad un debutto fissato per il 2028, a meno di eventuali anticipi (2027) e posticipi (2029). Questa però è solamente una nostra ipotesi e non ci sono finestre di lancio già fissate per Final Fantasy VII Remake Parte 3.