Final Fantasy 7 Remake Parte 3: svelata una zona esplorabile del terzo episodio?

Intervistato da IGN, il Game Director di Final Fantasy VII Rebirth, potrebbe avere anticipato una delle location che saremo chiamati a visitare nella terza parte del progetto Final Fantasy 7 Remake. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler e anticipazioni su Rebirth.

Durante l'intervista, Naoki Hamaguchi cita apertamente Rocket Town, una zona non presente in Final Fantasy VII Rebirth e città di origine di Cid. Rocket Town, dice Hamaguchi, non rientrava nei piani per Final Fantasy VII Rebirth e considerando anche come viene introdotto il personaggio di Cid, l'intero team era concorde nel considerare l'esplorazione di Rocket Town per il prossimo episodio della trilogia.

Chiaramente non è una conferma dal momento che Hamaguchi parla solamente di "aver preso in considerazione" l'idea di Rocket Town per Final Fantasy VII Remake Parte 3, in ogni caso questo ci fornisce un piccolo indizio sulla direzione che potrebbe prendere il terzo episodio della trilogia.

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe uscire nel 2028, Square Enix ha già iniziato a scrivere la sceneggiatura e il gioco si trova ora nella stessa fase di sviluppo di FF7 Rebirth ai tempi del lancio di Final Fantasy 7 Remake. Tra FF7 Remake e Rebirth sono trascorsi quattro anni... questo vuol dire che tra Rebirth e Reborn (presunto titolo di FF7 Remake Parte 3) passerà altrettanto tempo? E' presto per ipotesi concrete in tal senso ma un ciclo di sviluppo di quattro anni non è assolutamente da escludere.