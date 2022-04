Final Fantasy 7 Remake: oltre 6mila texture ad altissima definizione con la mod gratis

Il successo del texture pack HD di Final Fantasy 7 Remake confezionato da Altezein sprona lo sviluppatore amatoriale a realizzare una seconda mod, anch'essa completamente gratuita, che aumenta il livello di dettaglio delle ambientazioni e dei fondali digitali del kolossal GDR di Square Enix su PC.

Il nuovo progetto portato avanti dal creatore di contenuti di NexusMods, in realtà, è tutta "farina del sacco" di ESRGAN, l'IA Neurale a cui si è appoggiato per effettuare in maniera sistematica l'upscaling delle 6.150 texture ambientali della versione PC di Final Fantasy 7 Remake con risoluzione inferiore ai 4K (4096x4096 pixel).

Sfruttando questo potente algoritmo di intelligenza artificiale, il modder ha potuto aumentare sensibilmente la risoluzione delle texture "secondarie" delle ambientazioni di FF7 Remake per donare agli scenari di Midgar (ma non solo) una maggiore definizione e nitidezza, il tutto senza produrre gli artefatti tipici delle tecniche "tradizionali" di upscaling.

La mod di Altezein è disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods ed è scaricabile in pacchetti distinti per i Settori di Midgar e le altre ambientazioni del capolavoro action ruolistico di Square Enix. Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere l'approfondimento a firma di Antonello "Kirito" Bello su cosa aspettarci dai prossimi Final Fantasy dopo FF7 Remake.