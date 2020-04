Final Fantasy 7 Remake, le action figure ufficiali: Cloud, Barrett, Aerith e Tifa!

Con Final Fantasy 7 Remake finalmente disponibile su PlayStation 4, il team di Square Enix Giappone ha presentato le action figure ufficiali dedicate ai protagonisti dell'epopea JRPG.

A guadagnarsi una statuetta dedicata sono quattro personaggi, tra cui figura ovviamente il protagonista Cloud Strife. Accompagnato dalla fidata Buster Sword, il biondo mercenario è pronto ad approdare sul mercato nel corso dell'estate: l'appuntamento è fissato per il mese di luglio. A seguire, arriverà Barrett Wallace, con il rude combattente in arrivo a settembre. Finestra autunnale per Tifa Lockhart, che debutterà ad ottobre, ma anche per Aerith Gainsborough, con commercializzazione attesa a partire da novembre 2020. Ognuna delle action figure è corredata da parti modificabili e sostituibili. Il prezzo di vendita per ogni statuetta è fissato intorno ai 144 dollari. Per farvi un'idea dell'aspetto e della struttura dei prodotti, potete dare uno sguardo alla galleria d'immagini che trovate a disposizione direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare, vi piacciono?



ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che la Redazione di Everyeye ha deciso di celebrare il lancio del gioco mettendo a disposizione un wallpaper esclusivo di Final Fantasy 7 Remake. A festeggiare l'uscita della produzione Square Enix ci ha inoltre pensato persino id Software, con uno speciale omaggio a tema DOOM Eternal!