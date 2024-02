Final Fantasy 7 Remake si aggiorna su PS4 a pochi giorni dal lancio di Rebirth

A sorpresa, Square Enix ha pubblicato la patch 1.03 per Final Fantasy VII Remake su PlayStation 4. A sorpresa, perché il tempismo è piuttosto sospetto dal momento che l'update arriva a pochi giorni dal debutto di Final Fantasy VII Rebirth.

Questo aggiornamento non include nuovi contenuti e il changelog parla genericamente di "varie migliorie apportate" senza scendere nello specifico, possiamo però immaginare che Square Enix abbia magari aggiunto un link o un pulsante nel menu per promuovere FF7 Rebirth, magari con collegamento diretto a PlayStation Store per il download del gioco.

Questa è però solamente una ipotesi e Final Fantasy VII Rebirth potrebbe non c'entrare nulla con questo update, magari lanciato al solo scopo di manutenzione per risolvere piccoli bug e glitch segnalati dalla community in questi ultimi mesi.

Final Fantasy 7 Remake ha venduto oltre sette milioni di copie su PS4, PS5 e PC e c'è grande attesa per la seconda parte dell'avventura, Final Fantasy VII Rebirth, in uscita solamente su PlayStation 5 il 29 febbraio.

Da tempo si parla anche di un possibile arrivo di Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X/S e Switch 2 anche se questa ipotesi è stata smentita da molti leaker affidabili. Tuttavia, sembra che Square Enix abbia sviluppato una tech demo di FF7 Remake per la prossima console della casa di Kyoto...