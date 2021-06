Final Fantasy 7 Remake e Alan Wake Remastered su PC: avvistamento su Epic Games Store

Dopo aver offerto Control in regalo su Epic Games Store, il team di Remedy Entertainment potrebbe avere in serbo un'ulteriore sorpresa per la community attiva su PC.

A far emergere il rumor è un interessante avvistamento realizzato da un portale dedito al tracciamento degli aggiornamenti del database dello store digitale. Dalle pagine di EGData, emergono infatti segnalazioni legate alla comparsa di una Alan Wake Remastered nell'archivio di Epic Games Store. Rifacimento mai annunciato, quest'ultimo potrebbe dunque essere uno dei progetti di Remedy Entertainment, ormai da diverso tempo impegnata nello sviluppo di più titoli.

Ma non è tutto: dal medesimo portale arriva un'ulteriore segnalazione, legata in questo caso alla comparsa nel database dello store di Final Fantasy VII Remake. Dopo un esordio in esclusiva temporale su PlayStation 4 e un secondo debutto con Final Fantasy VII Remake Intergrade in eslcusiva PlayStation 5, l'ambiziosa riproposizione del JRPG Square Enix potrebbe ora essere in dirittura di arrivo su Epic Games Store.



In entrambi i casi, è bene sottolinearlo, non ci troviamo di fronte a conferme ufficiali, ma a semplici rumor. Gli avvistamenti realizzati da EGData potrebbero infatti rivelarsi errati, in tutto o in parte: non resta dunque altro da fare che attendere eventuali evoluzioni della vicenda.