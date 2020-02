Final Fantasy 7 Remake: annullato un evento a Tokyo per l'allarme Coronavirus

Le crescenti preoccupazioni legate al Coronavirus spingono Square Enix ad annullare all'ultimo momento un evento promozionale su Final Fantasy 7 Remake che si sarebbe dovuto tenere nella giornata di oggi, 22 febbraio, su una delle principali linee ferroviarie di Tokyo.

Stando al resoconto degli eventi fornito da Game Watch, l'evento Battle Train di FF7 Remake avrebbe dovuto avere luogo tra le stazioni della linea Yamanote di Tokyo, coinvolgendo tutti gli appassionati della serie ruolistica in una sorta di "caccia al tesoro interattiva" a cui partecipare con un'app mobile per la realtà aumentata. L'iniziativa avrebbe permesso a 280 fan di ricevere un souvenir dedicato a Cloud Strife, a Tifa Lockhart e agli altri protagonisti di Final Fantasy VII, oltre ad altri 77 premi destinati ai vincitori di una lotteria social.

L'allarme della popolazione per il propagarsi dell'epidemia da Coronavirus COVID-19 in Giappone ha così spinto gli organizzatori dell'evento a deciderne la sospensione in via cautelativa, nonostante Square Enix si fosse attivata nei giorni scorsi per garantire ai partecipanti un ambiente asettico e sicuro sui vagoni dei treni scelti per ospitare l'iniziativa.

Chi attende con ansia l'uscita del nuovo kolossal GDR di Square Enix, a ogni modo, potrà assistere alle scene di gameplay che saranno mostrate dal publisher nipponico a Boston, che difatti ha confermato la presenza di Final Fantasy 7 Remake al PAX East 2020.