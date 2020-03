Final Fantasy 7 Remake: annunciati l'artbook e una collezione di poster

Se siete fan accaniti di Final Fantasy 7 Remake e volete acquistare qualsiasi gadget legato al gioco, sappiate che sono appena stati annunciati l'artbook ufficiale ed una collezione di poster.

Entrambi i prodotti possono già essere prenotati sullo store ufficiale di Square Enix, nonostante la loro data d'uscita sia prevista nel corso dei prossimi mesi. Nel caso dell'artbook, che arriverà sul mercato il prossimo 8 settembre 2020, si tratta di un volume con tanto di copertina rigida contenente 128 pagine ricche di immagini e disegni del gioco accompagnati dai commenti del producer Yoshinori Kitase e del director Tetsuya Nomura. Il prezzo dell'artbook è di 24,99 dollari per la versione fisica e di circa 12 dollari per la versione digitale adatta ai Kindle, disponibile per il preorder su Amazon USA.

Arriverà invece il 17 novembre 2020 la raccolta formata da 22 poster dalle dimensioni generose ed ispirati ai personaggi e alle ambientazioni di Advent Children, Dirge of Cerberus, Crisis Core e Final Fantasy VII Remake. In questo caso il prezzo per portare a casa la collezione è di 24,99 dollari sullo store Square Enix.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 10 aprile 2020. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra guida alla demo di Final Fantasy 7 Remake, che può essere scaricata gratuitamente sul PlayStation Store.

