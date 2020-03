Final Fantasy 7 Remake: annunciato il Bundle con PS4 e PS4 Pro per il Giappone

Square Enix e Sony hanno annunciato il Bundle di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO per il mercato nipponico. Al momento non è chiaro se il pacchetto sarà reso disponibile per l'occidente.

Il Bundle di Final Fantasy 7 Remake per PS4 e PS4 Pro è composto da:

Una PlayStation 4 (500 GB) o PlayStation 4 Pro (1 TB)

Un controller PS4 Nero

Una copia fisica di Final Fantasy 7 Remake

3 mesi di abbonamento a PlayStation Plus (tramite codice)

Un codice che sblocca un tema dinamico di Cloud

Il pacchetto per PS4 dovrebbe costare 32.978 Yen (273 Euro) mentre quello per PS4 Pro 43.978 Yen (363 Euro). Le console incluse nel Bundle sono una speciale edizione con cover disegnata da Yoshitaka Amano. Nello stesso post Square Enix e Sony hanno poi annunciato uno speciale neck speaker (le casse indossabili) e una top cover per PS4, tutto rigorosamente a tema Final Fantasy 7 Remake.

Al momento Square Enix e Sony hanno annunciato il Bundle solo per il mercato giapponese e molto probabilmente questa particolare offerta rimarrà riservata ai giocatori del Sol Levante. Intanto gli sviluppatori hanno approfondito il discorso sulla suddivisione in capitoli di Final Fantasy 7 Remake.