Final Fantasy 7 Remake: tutte le Armi e le Abilità e dove trovarle

In Final Fantasy 7 Remake ci sono ventiquattro armi da collezionare, ognuna caratterizzata da una particolare abilità da sfruttare in combattimento. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarle tutte nel corso dell'avventura.

Alcune di queste armi possono essere ottenuto come ricompensa dopo aver completato una missione, altre invece andranno acquistati con i Guil, la valuta in-game del gioco. A tal proposito, se siete a corto di finanze potrebbe tornarvi utile la nostra mini-guida che vi spiega come guadagnare velocemente i Guil in Final Fantasy 7 Remake.

Ecco di seguito le armi e le abilità presenti nel remake di Final Fantasy 7. Le elenchiamo in ordine cronologico di comparsa nell'avventura, spiegandovi come ottenerle. Per darvi un ulteriore aiuto con un riferimento visivo, vi indicheremo il minuto al quale vengono mostrate nel video riportato in cima.

Le Armi e le Abilità di Final Fantasy 7 Remake

Spada Potens (Cloud) - 0:05

Abilità: Lesione Stremante

Attacco: 22

Magia: 22

Come ottenerla: Arma iniziale del personaggio

Mitraglia Atomica (Barret) - 0:05

Abilità: Esplosione Stremante

Attacco: 19

Magia: 19

Come ottenerla: Arma iniziale del personaggio

Guanti di cuoio (Tifa) - 0:05

Abilità: Tallonatya

Attacco: 27

Magia: 22

Come ottenerla: Arma iniziale del personaggio

Lama d'acciaio (Cloud) - 0:27

Abilità: Catena Rapida

Attacco: 23

Magia: 31

Come ottenerla: Nel Capitolo 3, come ricompensa del negozio di armi. La otterrete automaticamente nel corso dell'avventura.

Nocche metalliche (Tifa) - 0:54

Abilità: Imposizione

Attacco: 54

Magia: 12

Come ottenerla: Nel Capitolo 5, come ricompensa automatica nel corso della storia.

Fucile d'assalto (Barret) - 1:10

Abilità: Spirito di Squadra

Attacco: 22

Magia: 33

Come ottenerla: Nel Capitolo 6, come ricompensa automatica nel corso della storia.

Guanti sonici (Tifa) - 1:24

Abilità: Rovesciata

Attacco: 32

Magia: 21

Come ottenerla: Nel Capitolo 7, in una cassa viola del livello B5 del reattore 5.

Asta Salvatrice (Aerith) - 1:49

Abilità: Cerchio Benedetto

Attacco: 29

Magia: 43

Come ottenerla: Arma iniziale del personaggio

Asta d'argento (Aerith) - 1:56

Abilità: Forza dell'Innocenza

Attacco: 27

Magia: 50

Come ottenerla: Nel Capitolo 8, acquistandola nel negozio Moguri del Settore 5.

Mazza Chiodata (Cloud) - 2:21

Abilità: Contrordine

Attacco: 30

Magia: 30

Come ottenerla: Arma iniziale del personaggio

Hardedge (Cloud) - 2:42

Abilità: Lesione Stremante

Attacco: 22

Magia: 22

Come ottenerla: Nel Capitolo 8, dopo aver completato la missione "Piccola Perlustrazione" nel Settore 5 del Distretto Centrale. In alternativa può essere acquistata anche nei negozi di armi nei capitoli successivi.

Asta maggica (Aerith) - 3:11

Abilità: Sbarramento Magico

Attacco: 24

Magia: 36

Come ottenerla: Nel Capitolo 9, completando la missione "Vendetta Affilata".

Guanti piumati (Tifa) - 3:39

Abilità: Turbopugno

Attacco: 50

Magia: 33

Come ottenerla: Nel Capitolo 10, dopo aver drenato l'acqua nel sistema fognario, all'interno di una cassa viola.

Asta di Mithril (Aerith) - 4:19

Abilità: Verdetto Raggiante

Attacco: 24

Magia: 92

Come ottenerla: Nel Capitolo 11. Dopo essere passati nel vagone del treno, per continuare nella storia dovreste salire sulla scala a sinistra. Scegliete invece il percorso a destra e passate all'interno di un altro vagone in cui troverete uno scrigno viola con l'arma.

Asta affilata (Aerith) - 4:53

Abilità: Scudo del Lustro

Attacco: 39

Magia: 34

Come ottenerla: Nel Capitolo 11, rubandola dal boss Eligor. Per farlo non dimenticate di equipaggiare la materia Furto prima del combattimento.

Obice (Barret) - 5:11

Abilità: Ira Funesta

Attacco: 45

Magia: 30

Come ottenerla: Nel Capitolo 6, acquistandola nei bassifondi del Settore 6 nel negozio di armi che si trova a Parco Smeraldo.

Artigli di Mithril (Tifa) - 5:32

Abilità: Spirito Combattivo

Attacco: 28

Magia: 55

Come ottenerla: Nel Capitolo 13, sconfiggendo il boss.

Tenaglia Atomica (Barret) - 5:47

Abilità: Montante Energetico

Attacco: 53

Magia: 39

Come ottenerla: Nel Capitolo 14, acquistandola nel negozio Moguri misterioso.

Sfera Aguzza (Barret) - 6:11

Abilità: Impatto

Attacco: 65

Magia: 17

Come ottenerla: Nel Capitolo 14, completando la missione "Minaccia sotterranea".

Lama di Mithrill (Cloud) - 6:34

Abilità: Spada Esplosiva

Attacco: 24

Magia: 72

Come ottenerla: Nel Capitolo 14, acquistandola nel negozio di armi del Settore 6.

Guanti Superiori (Tifa) - 6:57

Abilità: Pugno Diretto

Attacco: 51

Magia: 41

Come ottenerla: Nel Capitolo 16, giocando nei panni di Tifa. Nella lobby del palazzo della Shinra, quando vi arrampicate su una macchina, noterete alcune sbarre sospese sulle quali potrete arrampicarvi. Fatelo e raggiungerete una cassa viola con l'arma al suo interno.

Battito Esplosivo (Barret) - 7:42

Abilità: Distanza Zero

Attacco: 34

Magia: 65

Come ottenerla: Nel Capitolo 16, nel Palazzo della Shinra, pagando 10.000 Guil ad Hart.

Asta rinforzata (Aerith) - 8:22

Abilità: Soccorso ATB

Attacco: 50

Magia: 82

Come ottenerla: Nel Capitolo 17, all'interno della cassa viola che si trova nell'Area 65F del Laboratorio di Hojo.

Gemella (Cloud) - 8:47

Abilità: Reazione

Attacco: 46

Magia: 46

Come ottenerla: Nel Capitolo 17, nel Palazzo della Shinra. L'arma si trova in una cassa viola nel Livello 3 (Passaggio C), alla sinistra di una rampa di scale che dovrete superare per proseguire nella storia. Non farete fatica a vederla.

Per aiutarvi con un riferimento visivo nella ricerca di tutte le armi del gioco, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima. Voi siete già riusciti a trovarle? Quali sono le armi e le abilità con cui vi state trovando meglio? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, a proposito di personalizzazione dei personaggi, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come sbloccare i costumi di Cloud.