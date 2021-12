Final Fantasy 7 Remake, arriva un DLC narrativo per Red XIII? Teaser trailer a sorpresa!

Mentre Final Fantasy VII Remake Intergrade resta misteriosamente non disponibile su PC, direttamente da Square Enix arriva un teaser decisamente intrigante!

A sorpresa, il colosso videoludico ha infatti aperto un nuovo sito teaser dedicato al rifacimento del JRPG. Il portale web riporta sia il simbolo di PlayStation 5 sia quello di Epic Games Store, ai quali si affianca, come unico contenuto, un breve teaser trailer. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato pare suggerire un nuovo DLC in arrivo per Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Assoluto protagonista del trailer è infatti il personaggio di Red XIII. Amatissimo dal pubblico, quest'ultimo è parte del cast di Final Fantasy VII Remake Intergrade, anche se non come personaggio giocabile. Certo, c'è chi è riuscito a rendere Red XIII giocabile con una Mod, ma Square Enix ha invece optato per limitarne il ruolo nel remake. Ora però, tutto potrebbe cambiare grazie ad un ampliamento dell'universo del gioco.



Nel teaser trailer, per ora disponibile solo in lingua giapponese, apprendiamo da un telegiornale della diffusione di un filmato che ritrae Red XIII all'interno delle strutture della Shinra Corporation. Quest'ultimo è solo, e sta - presumibilmente - cercando una via di fuga. I giocatori saranno destinati a impersonarlo per aiutarlo nell'impresa? Non resta che attendere nuovi dettagli!