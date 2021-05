Final Fantasy 7 Remake, arriva il romanzo prequel: Tifa ed Aerith protagoniste

Mentre molteplici indiscrezioni puntano su di una serie anime dedicata a Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha annunciato un nuovo spin-off letterario dedicato alla settima Fantasia Finale.

Il colosso nipponico ha infatti ufficialmente presentato Final Fantasy VII Remake: Trace of Two Pasts, romanzo che andrà a collocarsi in un periodo storico antecedente a quello dell'opera videoludica. Protagoniste della narrazione saranno Tifa ad Aerith, con un intreccio narrativo firmato da Kazuhige Nojima, tra gli sceneggiatori sia del Final Fantasy VII originale sia del suo remake. Di conseguenza, sembra legittimo dedurre che quanto narrato all'interno di Final Fantasy VII Remake: Trace of Two Pasts andrà ad aggiungersi al canone dell'avventura Square Enix.



Al momento, non sono disponibili molti dettagli sul romanzo, che vedrà la luce sul mercato editoriale giapponese il prossimo 15 luglio 2021. Una traduzione dell'opera in lingua inglese non è stata ancora confermata, ma non si tratta di un'eventualità eccessivamente improbabile. In attesa di saperne di più, segnaliamo che Final Fantasy VII Remake: Trace of Two Pasts sarà costituito da circa 280 pagine, per un prezzo di listino corrispondente a circa 15 dollari.



Nel frattempo, l'ultimo traile di Final Fantasy 7 Remake: Intergrade ci ricorda la presenza nel gioco dell'inedito episodio dedicato a Yuffie.