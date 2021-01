Final Fantasy 7 Remake arriva su Stadia? Messaggio misterioso da Square Enix

Come ormai ben saprete, Final Fantasy 7 Remake resterà un'esclusiva PlayStation per un solo anno e il prossimo aprile 2021 sarà possibile per Square Enix portare la prima parte del rifacimento del settimo capitolo della serie anche su altre piattaforme. A questo proposito, un misterioso tweet potrebbe averne suggerito l'arrivo su Google Stadia.

Il messaggio in questione non rappresenta altro che una nuvola all'interno di una nuvola, che in inglese si tradurrebbe "Cloud in cloud". Non è da escludere quindi che il tweet pubblicato da Square Enix sul profilo ufficiale non sia altro che una sorta di teaser della versione Google Stadia di Final Fantasy 7 Remake, che sarebbe quindi giocabile in cloud grazie ai server della piattaforma del colosso di Mountain View. Dopotutto i rapporti tra Google e Square Enix sono piuttosto buoni e sono diversi i giochi del publisher che sono arrivati sulla piattaforma di gaming in streaming sin dal day one (Tomb Raider, Marvel's Avengers e lo stesso Final Fantasy XV).

In attesa del probabile annuncio della versione PC, Xbox e Stadia del gioco (accompagnata magari da un upgrade gratuito per le versioni Xbox Series X e PlayStation 5), vi ricordiamo che sono stati registrati di recente nuovi marchi forse legati a Final Fantasy 7 Remake Parte 2.