Final Fantasy 7 Remake arriva su Xbox Series X|S? Indizi dai social di Xbox Brasile

Non bastasse il già annunciato arrivo di Final Fantasy XIV su console Xbox, la community verdecrociata appassionata della serie ruolistica di Square Enix potrebbe presto accogliere anche Final Fantasy 7 Remake, come suggerito da un'immagine rimbalzata sui profili social di Xbox Brasile.

L'immagine promozionale condivisa dai curatori del portale Twitter/X di XboxBR riprende infatti una scena di Final Fantasy 7 Remake, dando così adito alle voci di corridoio legate all'arrivo imminente su Xbox Series X|S della riedizione attualizzata dell'avventura vissuta da Cloud, Tifa e compagni.

Lo scatto in questione, legato alle celebrazioni social per la Festa del Papà, inserisce Marlene e Barret Wallace di FF7 Remake in un collage di immagini su alcune delle coppie padre-figlio più celebri dei videogiochi.

È però giusto precisare che il tweet in questione è stato prontamente cancellato dai gestori del profilo social di Xbox Brasile: non sappiamo, quindi, se si è trattato di un banale errore o di un indizio legato all'imminente lancio della Parte 1 Final Fantasy 7 Remake su Xbox Series X|S, come auspicato dai tanti appassionati che stanno facendo rimbalzare sui social e sui siti di settore l'immagine in questione.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PlayStation 5.