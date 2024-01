Final Fantasy 7 Remake arriverà su Xbox: Jez Corden ne è convinto

Dopo esserci nuovamente immersi nel mondo di Final Fantasy 7 Rebirth con il trailer Destined for Rebirth, emerge un nuovo rumor riguardante Final Fantasy 7 Remake, la prima parte dell'opera di rifacimento di Square-Enix con cui sta donando nuovo lustro ad uno dei JRPG più amati di tutti i tempi.

L'indiscrezione giunge da Jez Corden di Windows Central, che nel corso del nuovo appuntamento con il podcast di Rand al Thor 19 ha dichiarato di essere piuttosto convinto che Final Fantasy 7 Remake arriverà, prima o poi, anche su console Xbox.

Secondo i documenti presentati da Microsoft alla CMA durante le trattative per l'acquisizione di Activision, Sony ha fatto in modo che giochi come Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16 non arrivino mai su Xbox. Eppure, Jez Corden afferma di essere a conoscenza di "prove" secondo cui Microsoft e Square-Enix starebbero discutendo di un possibile port del JRPG sulle console Xbox.

Stando all'opinione dell'insider e giornalista di Windows Central, Square-Enix non intende fare un annuncio in merito in questo momento, considerando che potrebbe distogliere l'attenzione dall'imminente Final Fantasy 7 Rebirth, "ma sono convinto che succederà", ha tuttavia aggiunto. Al momento si tratta solo di un rumor lanciato da Corden, e non abbiamo alcuna evidenza secondo cui Final Fantasy 7 Remake arriverà sulle console Microsoft. Staremo a vedere se, in seguito al lancio di Rebirth, ci sarà davvero un annuncio da parte di Square-Enix.