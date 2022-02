Final Fantasy 7 Remake arriverà su Xbox One e Series X|S? Ne parla Shpeshal Nick

Dopo la realizzazione di una versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, il rifacimento del JRPG di Square Enix potrebbe essere in arrivo anche su console Microsoft?

Ne ha discusso di recente il noto insider "Shpeshal Nick", co-fondatore di XboxEra. Nel corso dell'ultima puntata del podcast, il veterano del mondo videoludico ha come sempre dedicato spazio ad alcuni rumor giunti alle sue orecchie. Tra questi ultimi, oltre al misterioso Project Wormwood in sviluppo per Microsoft, ha fatto capolino proprio Final Fantasy VII Remake.

Discutendo della possibilità di assistere finalmente alla pubblicazione del gioco su console Microsoft, Shpeshal Nick ha riferito di aver ricevuto in merito informazioni contrastanti. Da un lato, la sua fonte più affidabile ha descritto l'eventualità come "altamente improbabile", ma dall'altro, un suo ulteriore contatto avrebbe sollevato alcuni dubbi. In particolare, quest'ultimo avrebbe addirittura suggerito un esordio di Final Fantasy VII Remake su Xbox One e Xbox Series X|S destinato ad arrivare "prima di quanto si possa immaginare".



Una dichiarazione che lo stesso insider ha invitato ad interpretare con cautela, ma che potrebbe risultare intrigante alla luce dell'imminente secondo anniversario del lancio del remake su PlayStation 4, ricorrenza che cadrà il prossimo aprile 2022. Che l'occasione possa portare con sé qualche sorpresa?