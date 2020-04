Final Fantasy 7 Remake: l'artbook digitale mostra le armi della Parte 2?

Final Fantasy 7 Remake è uscito a poco più di due settimane, ma c'è già chi non vede l'ora di scoprire qualche informazione sulla seconda parte del progetto. Al momento sappiamo ben poco, ma almeno abbiamo ricevuto la conferma dal produttore Yoshinori Kitase lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake è già cominciato

Mentre attendono pazientemente - a detta del produttore, lo sviluppo della seconda parte dovrebbe richiedere meno tempo - i fan più affezionati stanno già provando a fare ipotesi e a immaginare cosa potrebbe esserci nel sequel. Dei preziosissimi indizi in tal senso potrebbero essere arrivati dall'Artbook Digitale incluso della versione Digital Deluxe di Final Fantasy 7 Remake. Al suo interno ci sono delle illustrazioni raffiguranti le armi in dotazione dei protagonisti, e i fan del gioco non faticheranno a notarne alcune che non sono presenti in Final Fantasy 7 Remake. Di seguito verranno fatti degli spoiler, pertanto se non avete completato il gioco o non volete anticipazioni interrompete la lettura.

Nella tavola dedicata alle spade di Cloud, ad esempio, sono chiaramente visibili la Rune Blade (la quinta a partire da sinistra) e la Organics (l'ultima a partire da sinistra), che nell'originale potevano essere acquisite, rispettivamente, sul Monte Nibel e nella cittadina innevata di Icicle Inn, due location presenti nel Disco 2. Potete ammirarle nella galleria in calce a questa notizia, dove abbiamo allegato anche le illustrazioni delle armi di Tifa e Barret.

Se queste armi verranno davvero inserite, è ancora tutto da vedere, ma ci sembra piuttosto probabile. Intanto, dei modder hanno trovato un modo per rendere Red XIII giocabile in Final Fantasy 7 Remake.