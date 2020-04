Final Fantasy 7 Remake: un artista ha scolpito la spada di Cloud su una matita

Con l'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi di Final Fantasy 7 Remake sono stati in tantissimi gli artisti che in un modo o nell'altro hanno voluto omaggiare il ritorno dell'amatissimo episodio della serie Square Enix. Tra questi c'è anche l'utente Twitter Shiroi003, il quale è solito creare le proprie opere d'arte su delle matite.

L'artista in questione scolpisce infatti il cuore dello strumento solitamente utilizzato per disegnare ricavando oggetti di qualsiasi tipo dalla grafite. Tra le varie creazioni i cui scatti sono poi finiti su Twitter troviamo anche la Spada Potens, ovvero l'enorme spadone con il quale Cloud Strife combatte nelle prime fasi dell'avventura. Come potete ben vedere nell'immagine presente nel tweet in calce alla notizia, il risultato è davvero incredibile se consideriamo quanto piccola è una matita e quelli che sono i dettagli scolpiti sul minuscolo oggetto.

Prima di lasciarvi al cinguettio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con tutti i consigli per iniziare a muovere i primi passi nella Midgar di Final Fantasy 7 Remake. Nel caso in cui poi vi fosse sfuggita, potete anche dare un'occhiata alla lista con tutte le armi e gli accessori di Final Fantasy 7 Remake.