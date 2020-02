Final Fantasy 7 Remake augura buon San Valentino con delle cartoline a tema

Come sempre accade durante le festività più amate, gli sviluppatori di tutto il mondo realizzano dei contenuti a tema ispirandosi ai propri giochi. Il team di Final Fantasy 7 Remake non è stato da meno, e ha realizzato delle simpatiche cartoline a tema con i protagonisti del gioco!

State cercando un modo originale per far colpo sulla vostra dolce metà, anch'essa in trepidante attesa dell'uscita di Final Fantasy 7 Remake? Allora avete letteralmente l'imbarazzo della scelta: le cartoline sono ben otto, e hanno per protagonisti Cloud, Barrett Wallace, Tifa Lockhart, Aerith Gainsborough, Sephiroth, un Chocobo in compagnia di un Moogle, Shiva e Ifrit. Ognuna di esse è inoltre caratterizzata da una frase personalizzata. La cartolina di Barrett, ad esempio, recita "Il mio amore per te è forte come un Avalanche", mentre quella di Tifa "Sono al settimo cielo con te!". Molto simpatiche anche quelle di Cloud e Aerith, che sfruttano i nomi dei protagonisti per fare dei simpatici giochi di parole in lingua inglese.

Le trovate tutte quante in calce a questa notizia. Qual è la vostra preferita? Ne approfittiamo per ricordarvi che Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato il 3 aprile su PlayStation 4, dove rimarrà un'esclusiva per un anno intero. Quest'oggi Square Enix ha anche pubblicato il filmato introduttivo di Final Fantasy 7 Remake.