Final Fantasy 7 Remake per PS4, avvistata in rete la lista dei Trofei: i dettagli

Manca ancora qualche giorno alla pubblicazione ufficiale del titolo Square Enix su PlayStation 4, ma la possibile lista dei Trofei sbloccabili in-game sembra essersi già fatta strada in rete, complice anche l'invio anticipato di Final Fantasy 7 Remake in Europa e Australia.

A darne diffusione è PowerPyx, portale specializzato nella pubblicazione di guide per videogiocatori determinati a cimentarsi nella conquista di Obiettivi/Trofei. La presunta lista di Trofei di Final Fantasy 7 Remake include 54 traguardi sbloccabili, suddivisi nello specifico in:

44 Trofei di Bronzo;

7 Trofei d'Argento;

2 Trofei d'Oro;

1 Trofeo di Platino;

Secondo quanto segnalato, Final Fantasy 7 Remake sarà suddiviso in 18 capitoli, ognuno dei quali, una volta ultimato, andrà a sbloccare un Trofeo di Bronzo. Altri traguardi sono invece connessi a semplici attività svolte in fase di tutorial, mentre altri sono connessi a sfide più specifiche, come il conseguimento di un determinato punteggio all'interno di un minigioco, il recupero di oggetti collezionabili o la vittoria su di un certo numero o tipologia di avversari. Anche il completamento di tutte le quest secondarie darà diritto a un Trofeo dedicato. Per conquistare l'ambito Platino sarà inoltre necessario completare il JRPG a difficoltà Difficile.



In chiusura, segnaliamo ai giocatori in fervente attesa del ritorno di Cloud e compagni uno speciale interamente dedicato al cast di Final Fantasy 7 Remake, redatto dal nostro Antonello "Kirito" Bello.