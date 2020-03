Final Fantasy 7 Remake in azione: un video raccoglie gli spot TV trasmessi in Giappone

Cresce l'attesa per la pubblicazione della prima parte di Final Fantasy VII Remake, la cui data di uscita, in seguito al più recente aggiornamento da parte di Square Enix, resta attualmente fissata per il prossimo venerdì 10 aprile.

Per il momento, infatti la software house non prevede l'insorgere di complicazioni nell'ambito del processo produttivo tali da determinare un posticipo del gioco. La complessa situazione internazionale determinata dal persistere di problematiche connesse al Coronavirus/COVID-19 viene comunque monitorata con costanza dai vertici di casa Square Enix.

Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo la campagna pubblicitaria volta ad accompagnare l'arrivo del JRPG sul mercato videoludico. In particolare, la TV giapponese sta ospitando la trasmissione di diversi spot dedicati a Final Fantasy VII Remake. Alcuni di questi sono stati raccolti in un unico filmato da Daniel Ahmad, noto analista e insider dell'industria del videogioco. Potete dare uno sguardo al video grazie al Tweet che trovate direttamente in calce a questa news.



La prima parte dell'ambizioso progetto di rifacimento dell'iconico JRPG arriverà dunque in esclusiva temporale su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile. Nel frattempo, hanno già preso il via i lavori volti alla realizzazione del sequel. In merito si è recentemente espresso Nomura, che ha promesso ai fan che Final Fantasy VII Remake Parte 2 sorprenderà i giocatori.