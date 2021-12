Final Fantasy 7 Remake: il cartellone 3D con Red XIII lascia tutti a bocca aperta

Square Enix ha rilanciato la campagna promozionale di Final Fantasy VII Remake Intergrade in vista delle festività natalizie e dell'arrivo del gioco su PC, per l'occasione in Giappone è stato installato per le strade di Tokyo (e non solo) un gigantesco cartellone pubblicitario in 3D diventato rapidamente virale.

L'effetto ottico del cartellone animato è molto suggestivo e vede Red XIII muoversi su una Midgar notturna guardandosi verso il basso, con la creature apparentemente pronta a spiccare un balzo... non vogliamo però rovinarvi la sorpresa e vi invitiamo a guardare qui sotto l'intera sequenza pubblicitaria. Recentemente Red XIII è stato protagonista di uno spot di FF7 Remake, inizialmente si pensava ad un teaser per un nuovo DLC ma Square Enix ha smentito affermando come non siano in programma contenuti extra per Final Fantasy VII Remake Intergrade dedicati a Red XIII.

Da questa settimana c'è una novità per i giocatori di FF7: chiunque abbia scaricato Final Fantasy VII Remake gratis con PlayStation Plus potrà effettuare l'aggiornamento alla versione next-gen per PlayStation 5 con migliorie grafiche e il supporto per il DualSense ma senza l'arco narrativo dedicato a Yuffie, il DLC Episode Intermission è disponibile a pagamento scontato del 25% dal 22 dicembre.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile dal 16 dicembre scorso anche su Epic Games Store, ecco come gira Final Fantasy VII Remake Intergrade in 4K su PC.