Final Fantasy 7 Remake: facciamo chiarezza sulla traduzione italiana

Dopo la pubblicazione della demo di Final Fantasy 7 Remake e la scadenza dell'embargo sulla prova da parte della stampa, molti si sono lamentati della traduzione italiana del gioco, ritenuta da parte della community non altezza delle aspettative. Ma è davvero così? Facciamo chiarezza.

Il tema è stato dibattuto anche durante una nostra recente diretta su Twitch (ve la riproponiamo in apertura), ed è bene ribadire che la localizzazione italiana di Final Fantasy VII Remake è basata sui testi e sui dialoghi della versione giapponese. Square Enix ha scelto di tradurre fedelmente (forse fin troppo, in alcuni casi) il materiale originale, anziché optare per una traduzione internazionale in inglese da adattare poi nelle varie lingue.

È insomma la traduzione inglese del gioco ad essere frutto di un adattamento, realizzato prendendosi alcune "libertà" dal punto di vista lessicale, sintattico, e del significato. La necessità di operare modifiche così sostanziali si spiega in due modi: da una parte c'è bisogno di andare incontro anche ad esigenze di doppiaggio, che ovviamente non sono richieste per quanto riguarda la nostra lingua (in italiano il gioco sarà solamente sottotitolato). Dall'altra, è sempre molto difficile che discorsi e concetti tradotti in maniera molto fedele abbiano un senso anche nella nuova lingua, per questioni culturali e sintattiche. Modi di dire, inflessioni caratteriali, scelte lessicali, vanno insomma rese adeguate al nuovo contesto linguistico.

Dal nostro punto di vista, insomma, crediamo che sia un'operazione di adattamento, basata anche su considerazioni di carattere culturale, sia sempre preferibile ad una traduzione 1:1; possiamo però affermare che la situazione di FFVII Remake non è indice di un pessimo lavoro di traduzione dall'inglese all'italiano, ma semplicemente la conseguenza una scelta ponderata, che ha visto gli autori preferire una traduzione dal giapponese anziché una rielaborazione.

La speranza, insomma, è che la versione finale di Final Fantasy VII Remake permetta di scegliere in maniera indipendente la lingua preferita per doppiaggio (solo inglese e giapponese) e sottotitoli, lasciando ad ognuno piena libertà di fruizione.

E voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti della traduzione italiana di FF7 Remake o avreste preferito un adattamento più libero anziché la traduzione fedele dei dialoghi giapponesi?