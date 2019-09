Final Fantasy 7 Remake: Classic Mode, boss e invocazioni nel nuovo video del TGS

Durante il PlayStation Live Show svoltosi nella notte al Tokyo Game Show 2019, il produttore Yoshinori Kitase è salito sul palco per mostrare una nuova, lunga sequenza di gameplay di Final Fantasy 7 Remake e al contempo svelare tanti nuovi dettagli in merito.

Kitase ha cominciato illustrando i dettagli del sistema di combattimento, di cui eravamo già a conoscenza. Ben più interessante ciò che ha svelato subito dopo, ovvero la Classic Mode, che andrà ad affiancare le due modalità standard (Facile e Normale). Normalmente, in Final Fantasy 7 Remake la barra ATB si ricarica attaccando ripetutamente i nemici. Con la Classic Mode attiva, questo aspetto del gameplay verrà gestito totalmente dal gioco: i personaggi attaccheranno in autonomia gli avversari per ricaricare la barra ATB, e ai giocatori spetterà solamente il compito di selezionare le abilità da scagliare. "In questo modo, tutti coloro che giocheranno a Final Fantasy VII Remake in Modalità Classica non dovranno preoccuparsi del lato action del sistema di combattimento, e potranno focalizzarsi sulla selezione dei comandi e giocarci come se fosse un RPG classico basato su menu (come l'originale, ndr)", ha spiegato Square Enix su Twitter.

Dopodiché, Kitase-san ha mostrato in azione il mini-gioco degli squat che abbiamo visto per la prima volta nel trailer di Final Fantasy 7 Remake del TGS e, soprattutto, una boss fight combattuta nelle fogne di Midgar da Cloud, Tifa e Aerith. Durante lo scontro, il protagonista del gioco aveva la Materia dell'invocazione di Ifrit, pertanto quando la barra dedicata si è caricata, ha potuto evocarlo. Le invocazioni sono controllate dall'Intelligenza Artificiale, ma è possibile utilizzare le cariche ATB per utilizzare le loro abilità uniche, come Flare Burst e Crimson Dive nel caso di Ifrit.

Giudicate voi stessi guardando i filmati allegati a questa notizia. Final Fantasy 7 Remake verrà lanciato il 3 marzo 2020 esclusivamente su PlayStation 4.